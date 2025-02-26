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日本公立飛行員學校 將首設女性入學保障名額

2025/2/26 13:33
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府國土交通省（簡稱國交省）為了因應飛行員短缺的問題，決定在培訓飛行員的唯一公立機構「航空大學校」於2027年度招考時，首度設立女性入學保障名額。

日本放送協會（NHK）今天報導，「航空大學校」培育出日本國內約4成具飛行資格的飛行員。

國交省計劃未來在約100多名新生中，保留約20個名額給女性，並同步改善相關設施，例如增設學生宿舍的單人房以及改建淋浴間等。

另外，國交省也決定從2026年度起，廢除應考「航空大學校」考生身高必須超過158公分的限制。

國交省指出，日本國內飛行員年齡最多的族群為50多歲，未來這些人將陸續退休，而且日本國內女性飛行員比例占全體不到2%，這個比例相對全球相當低。

國交省希望在2035年之前，提升女性飛行員比例至10%，未來計劃與民間合作舉辦各家公司女性飛行員職業生涯、育嬰等相關的交流研討會等活動，強化相關措施。

日本「朝日新聞」報導，任職於日本國內主要航空公司的飛行員約7270人，其中僅有142名女性，只占全體1.9%，明顯比亞洲與大洋洲地區的6.1%，以及全球平均4.7%還要低。

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而「航空大學校」2024年入學的108名新生中，僅有6名女性。

國交省2024年10月成立「推動女性飛行員與維修技術人員活躍工作小組」後，持續與專業人士、實務經驗者討論相關事宜，並在本月21日公布彙整過後的改善對策。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140226

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