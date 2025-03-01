澤倫斯基川普白宮激烈衝突 俄羅斯政界幸災樂禍

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在白宮激烈衝突，俄羅斯政界對此幸災樂禍，稱澤倫斯基活該。

路透社報導，這場激烈對罵對莫斯科來說是一份禮物，莫斯科正努力與川普新政府建立關係，同時試圖抹黑澤倫斯基，削弱他的合法性。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，川普和美國副總統范斯（JD Vance）指責澤倫斯基不尊重美國，澤倫斯基被「狠狠打臉」。

目前擔任俄羅斯國家安全會議副主席的麥維德夫在社群媒體Telegram發文稱：「這是橢圓形辦公室的殘酷訓斥。」

麥維德夫在貼文中辱罵澤倫斯基，稱澤倫斯基終於當面聽到真相，用他的話來說，「基輔政權正在玩弄第3次世界大戰」。麥維德夫呼籲停止提供軍事援助給烏克蘭，這也是莫斯科長期在推動的事。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說，川普和范斯在全球媒體轉播的爭吵過程中克制自己，沒有攻擊澤倫斯基，簡直是奇蹟。她說，澤倫斯基正在恩將仇報。

俄羅斯長期將澤倫斯基描繪成一個不穩定又自戀的美國傀儡，稱美國前總統拜登政府利用澤倫斯基，說要「戰鬥到最後一個烏克蘭人」，試圖在戰略上挫敗俄國。

澤倫斯基則否認這些描述，說他正在盟友協助下，盡全力捍衛國家免受俄羅斯侵害。

蒲亭多次指稱澤倫斯基不是合法領導人，因為他的5年任期已在去年屆滿。自2022年2月全面戰爭爆發以來，烏克蘭一直處於戒嚴狀態，無法舉行選舉。

川普上週呼應蒲亭說法，稱澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」。

川普和澤倫斯基的白宮會談破裂，使澤倫斯基此刻的處境比3年俄烏戰爭中的任何時候都堪慮。過去3年，烏克蘭非常依賴拜登提供的援助和武器。

前克里姆林宮顧問馬科夫（Sergei Markov）說，橢圓形辦公室的衝突可能會加速終結澤倫斯基的政治生涯，一些俄羅斯官員一直渴望看到這種局面，他們認為與其他人達成和平協議會更容易。

馬科夫說：「從澤倫斯基和川普的公開醜聞中，每個人得出的主要結論是，澤倫斯基完全越界，應該盡快辭去總統職務。」

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俄羅斯聯邦參議員科薩切夫（Konstantin Kosachyov）表示，這場激烈衝突讓澤倫斯基露出真面目。

科薩切夫在Telegram上寫道：「澤倫斯基在喧囂中慘輸這一回合。他將不得不跪著爬向下一回合。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140301