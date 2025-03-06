阿拉伯峰會決議 哈瑪斯聲明支持

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（中央社記者施婉清開羅5日專電）美國總統川普1月底拋出「接管加薩和讓巴勒斯坦人撤離」一說後，埃及立即號召阿拉伯領袖緊急峰會，並於4日在埃及開羅舉行會議，與會領袖一致通過採用埃及所提加薩重建計畫，哈瑪斯官方聲明對此回應歡迎及支持。

現在負責管轄加薩地區的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）透過通訊軟體Telegram發表官方聲明，稱4日在開羅舉辦的阿拉伯峰會，是代表阿拉伯國家和伊斯蘭團體支持巴勒斯坦志業的最高境界。

哈瑪斯在聲明中首先感謝與會者，為重建加薩所付出的努力，並對埃及在阿拉伯峰會中所提議的加薩重建計畫表示歡迎，也請求確保計畫所需資源無虞以及計畫成功實現。

聲明還稱，哈瑪斯樂意支持計畫中提議成立的「社區支援委員會」（Community Support Committee），由此委員會來監督對加薩的救援、重建和治理工作。

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哈瑪斯也表示支持峰會對加強巴勒斯坦國家機構的承諾，並強調應儘快舉行國會和總統選舉，推動巴勒斯坦人民對自由和獨立的願望。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）5日在社論報導提及，幾名哈瑪斯領導人不久前曾表示，在不解除武裝的前提下，他們對於離開加薩政治權力中心持開放態度。（編輯：陳承功）1140306