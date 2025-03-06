加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普盼凍結國際開發總署逾600億援外款項 最高法院駁回
首頁 / 國際

阿拉伯峰會決議 哈瑪斯聲明支持

2025/3/6 07:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅5日專電）美國總統川普1月底拋出「接管加薩和讓巴勒斯坦人撤離」一說後，埃及立即號召阿拉伯領袖緊急峰會，並於4日在埃及開羅舉行會議，與會領袖一致通過採用埃及所提加薩重建計畫，哈瑪斯官方聲明對此回應歡迎及支持。

現在負責管轄加薩地區的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）透過通訊軟體Telegram發表官方聲明，稱4日在開羅舉辦的阿拉伯峰會，是代表阿拉伯國家和伊斯蘭團體支持巴勒斯坦志業的最高境界。

哈瑪斯在聲明中首先感謝與會者，為重建加薩所付出的努力，並對埃及在阿拉伯峰會中所提議的加薩重建計畫表示歡迎，也請求確保計畫所需資源無虞以及計畫成功實現。

聲明還稱，哈瑪斯樂意支持計畫中提議成立的「社區支援委員會」（Community Support Committee），由此委員會來監督對加薩的救援、重建和治理工作。

google news透過 Google News追蹤中央社

哈瑪斯也表示支持峰會對加強巴勒斯坦國家機構的承諾，並強調應儘快舉行國會和總統選舉，推動巴勒斯坦人民對自由和獨立的願望。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）5日在社論報導提及，幾名哈瑪斯領導人不久前曾表示，在不解除武裝的前提下，他們對於離開加薩政治權力中心持開放態度。（編輯：陳承功）1140306

川普
阿拉伯峰會定調加薩重建計畫 反映埃及影響力大美媒：川普準備發布行政命令 扶持美國造船業並削弱中國
阿拉伯峰會
傳沙烏地21日召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：