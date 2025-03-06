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關稅重創美經濟？華爾街人士：川普導演衰退大戲

2025/3/6 10:54
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）隨著交易員開始正視美國經濟陷入衰退的可能性，一名華爾街資深人士表示，這實際上可能是總統川普政府導演的一場大戲。

財經網站「市場觀察」（Market Watch）報導，野村證券策略師麥克艾利格特（Charlie McElligott）在給客戶的報告中，闡述了這一論點。

麥克艾利格特說，川普政府需要一場精心設計的衰退，讓美國經濟成長放緩、降低通膨，以迫使聯邦準備理事會（Fed）連番降息和美元大幅貶值，有利川普推行下一階段的經濟議程。

麥克艾利格特在另一份報告中援引財政部長貝森特（Scott Bessent）的話說，聚焦於小型企業和消費者將需「重新平衡」，而川普昨晚對國會發表演說時表示，關稅帶來的一點點麻煩「不是問題」。

這個概念是，聯準會降息以及減稅和鬆綁管制帶來的供給面刺激，將能在不需要政府支出的情況下提振經濟。

隨著市場對聯準會降息的預期不斷升高，美元指數（DXY）已較1月初高點下跌4%，對貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率為4.013%，也較1月高點回落44個基點。

川普本週對加拿大和墨西哥加徵關稅，也對中國加徵關稅，撼動金融市場，最近發布的調查也顯示，美國企業和消費者信心大幅滑落，令市場感到不安。加密貨幣預測市場平台Polymarket顯示，交易員目前押注今年美國經濟衰退機率達37%。

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麥克艾利格特認為，川普現在再怎麼喊話也安撫不了市場，除非他完全放棄自己的關稅政策。麥克艾利格特說，「川普賣權」（Trump put）遠低於美股目前的價位。川普賣權指的是某個「地板價位」，一旦跌破就會逼白宮出手救股市。

美股標普500指數已從2月中旬的高峰滑落5%，今年來下跌2%。而「去槓桿化」效應，也讓許多大型科技股飽受衝擊。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140306

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