巴西鋼鋁遭川普加關稅 專家：可能轉向歐中尋新市場

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）美國總統川普（Donald Trump）將對進口鋼鋁加徵25%的關稅，主要供應國巴西將受衝擊。專家分析，巴西受影響較大的工業部門預計將尋找歐洲、中國等其他市場，以彌補美國減少的需求。

美國即將對進口鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，CNN巴西新聞頻道報導，隨著關稅產品在美國失勢，巴西生產商可能短期內在本地市場傾銷部分庫存，增加供應量，造成價格下跌；具體情況將取決於美元波動和川普的新關稅措施。

巴西金融諮商公司MB首席經濟學家維爾（Sérgio Vale）表示，巴西仍然是一個封閉國家，在很大程度上依賴大宗商品而非出口工業；部份工業部門如鋼鋁，可能遭遇困境，但在確定適應新現實之前，這些商品價格可能下跌。

維爾分析指出，受影響較大的工業部門預計將尋找其他市場，著眼於增加對歐洲和中國的出口，以彌補美國減少的需求。

巴西經濟學家奈托（Julio Netto）表示，一旦發生關稅貿易戰，市場一定會有一個適應的過渡期，例如聚焦於本地市場，但為保障利益，為美國課徵關稅商品尋找新市場，勢必成為巴西出口工業的重點。

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奈托強調，川普關稅政策的不確定性和朝令夕改，隨時可能改變經濟形勢，「川普想在短期內取悅他的選民，但從長遠來看，必須修正許多措施，以免孤立美國。」

巴西FGV基金會經濟學教授賈拉（Paulo Gala）指出，當前美元的走勢主要受川普政府新關稅措施影響，美元兌其他貨幣升值會加強出口並減少國內供應，牽動物價走勢；但美國對經濟衰退有強烈的恐懼，美元是否會繼續升值，也將取決於影響其國家經濟活動的財政政策。（編輯：陳慧萍）1140306