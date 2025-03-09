英郵局系統冤案 英國政府與富士通將協商賠償

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（中央社東京9日綜合外電報導）英國郵局數年前因會計系統錯誤導致上百名員工蒙冤。英國政府表示，已與當時提供會計系統的日本企業富士通（Fujitsu）達成共識，將開始協商提供給受害者的賠償。

英國郵局於1999年到2015年間因為採用的富士通（Fujitsu）「地平線」（Horizon）資訊科技系統出錯，造成會計帳目上金額短少，逾700名郵局分行經理等人被判犯下竊盜或做假帳罪。

這起大規模冤案當中，約有數百名郵局分行經理遭判入獄、破產或失去家庭，甚至有4人尋短。

日本放送協會（NHK）今天報導，英國法院2019年認定富士通子公司提供的會計系統存在缺陷。後來，英國國會於2024年通過救濟法案，包括竊盜和做假帳罪等罪名都可能全面撤銷，以及提供每名受害者60萬英鎊（約新台幣2600萬元）的賠償金。

英國政府本月7日宣布，商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）本月訪問日本東京期間會晤富士通社長時田隆仁等人，雙方同意開始協商賠償受害者的相關事宜。

富士通先前曾表明，有意根據英國的獨立機構調查這起事件的結果研議賠償。

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這個獨立調查機構由英國政府所成立，目前尚未發布最終報告書，因此現況是在這個機構的調查結果出爐之前，富士通與英國政府已展開具體的賠償談判。

英國政府迄今已支付7億6800萬英鎊（約新台幣333億元）賠償金給受害者，並表示「歡迎富士通一再承諾履行賠償的道義責任」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140309