大韓航空合併韓亞航 企業標誌更簡約、餐點選擇多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）大韓航空去年底完成與韓亞航空合併，今天公開新企業形象與代表標誌，這也是大韓航空41年來首次更換企業標誌，象徵嶄新開始。

大韓航空今天傍晚在首爾的總公司公開合併後的企業形象及代表標誌，對於與韓亞合併後的新願景，韓進集團會長趙源泰向媒體表示，安全永遠是大韓航空的第一優先，未來也希望成為值得信賴、安全的航空。

趙源泰說，整合後將成為韓國名副其實的代表性航空，也應負擔更大的責任，今後將融合兩間公司長年來的經驗與文化，提供更創新卓越的服務。他也希望大韓航空提供的不只是單純的運輸，而是能讓乘客、員工都感受到被愛、被照顧的航空。

大韓航空新標誌仍保留代表韓國的太極旗形象，但更簡約、現代化，僅留下流線型的外輪廓，KOREAN字體也採用線條更為流暢特別字型，融入傳統書法之美。

首架採用新塗裝的波音787-10客機今晚在發布會上首次亮相，將於12日投入營運，從首爾仁川機場飛往東京成田機場。新客機保留大韓航空標誌性的天藍色塗裝，但採用全新開發的金屬漆面，整體更有現代感。

機身上塗裝企業標誌的太極圖樣比過去更大，KOREAN AIR字樣則改為單純的KOREAN，效仿美國航空、澳洲航空、泰國航空等海外代表性航空公司，在機身前端昭示大韓航空在韓國航空公司中的代表性地位。

為了提供乘客更好的飛行體驗，大韓航空今天也公開全新飛機餐菜單，頭等艙及商務艙提供的歡迎點心及開胃菜都更加精緻化，採用季節性食材，部分航線也提供紙包料理及餐後小點等新型態主餐與點心。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大韓航空在主餐上將提供更多樣選擇，包括章魚拌飯、鮑魚蓋飯、羊排等，覺得正餐過於負擔的商務人士還能選擇烤起司等輕食。經濟艙最受歡迎的餐點拌飯不像過去只提供單一口味，將有牛肉、鮭魚、小章魚豬肉等供選擇，還有年輕人喜愛的辣炒茄子、粉紅醬義大利麵等多種餐點。

全新的大韓航空班機與機內餐食菜單12日起將先在美國紐約、法國巴黎、英國倫敦等10個主要長距離航線與乘客見面，預計今年6月擴大至所有長距離航線，9月起包括中短距離在內的所有航線。（編輯：唐聲揚）1140311

大韓航空與韓亞航空合併，大韓航空行銷長張聖賢11日向媒體介紹新企業標誌設計理念。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年3月11日