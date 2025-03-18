賴總統：強化台灣安全就是強化世界安全與繁榮

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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統賴清德今天接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長利普哈德等訪賓表示，面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮；台灣將持續與理念相近國家緊密合作，捍衛自由也共同維護區域和平穩定與繁榮。

總統賴清德上午接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長利普哈德（Alfred Lipphardt）一行人，總統致詞時首先歡迎利普哈德率團來訪及交流。他並提到，「美國海外作戰退伍軍人協會」與「國軍退除役官兵輔導委員會」互為兄弟會，每年年會除邀請出席年會和致詞，也都會通過支持中華民國台灣的決議文。

總統感謝協會長年以來，持續增進與台灣交流合作，強化彼此友誼。

總統認為，美國在照顧退伍軍人上，有許多台灣可以借鏡的地方，像是成立於1989年的退伍軍人事務部，是規模僅次於國防部的第二大部會，專職提供退伍軍人服務與照顧，令人敬佩。

總統提到，他從上任以來，多次訪視軍事基地、主持軍隊重要活動，印象深刻的訪視之一，就是前往桃園榮民之家，為榮民前輩慶生，也感謝前輩們為國家付出，用行動詮釋愛國精神。

總統表示，軍人為了保衛國家和人民生命財產安全，義無反顧，因此，政府有義務和責任，提供軍人在退伍後能有安定與尊嚴的生活，也要努力守護軍人深愛的家園。

總統也提到，感謝美國政府與國會協助強化台灣自我防衛力量、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣的國際參與，這些行動都有助在印太地區捍衛台美的共同利益。

總統指出，面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮。台灣將持續與理念相近國家緊密合作，捍衛自由，也共同維護區域和平、穩定與繁榮。

利普哈德致詞表示，今年8月該協會將舉行全國年會，也期盼總統能為活動錄製一段影片。

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他說，很自豪美國海外作戰退伍軍人協會是唯一在台北設有分會的美國退伍軍人服務組織，該分會今年5月要舉辦一場社區服務活動，期待美國退伍軍人能從各地前來參與，共同投入這項有意義的活動。

他表示，十分珍惜與台灣的情誼，台灣是一個美麗的國家，有美麗的人民。期待未來雙方能進一步深化夥伴關係。（編輯：林興盟）1140318