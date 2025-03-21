英國持續爭取與美簽署經濟協議 避關稅重拳

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）美國擬在4月2日宣布對各國課徵的「對等關稅」稅率，英國政府持續爭取在期限前與美方簽署經濟協定，以避免遭施加高額關稅，或至少達成部分領域獲豁免。

英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）18日訪問華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及英國事務特使柏奈特（Mark Burnett）會談。在此之前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）於2月底訪美，當時美國總統川普（Donald Trump）曾表示，英美可望很快就能簽訂「真正的貿易協議」，美方可因此不需向英方加徵關稅。

英國商貿部表示，英美正就簽署「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal）進行協商，以促進雙方經濟安全。施凱爾曾提到，該協議將以人工智慧（AI）等先進科技為核心。

儘管英國政府原本期待可免遭美方徵收稅率高達25%的鋼、鋁進口關稅，美國12日宣布向全球徵收該關稅時，並未放過屢標榜與美國具「特別關係」的英國。

英方暫未宣告反制。雷諾茲發表聲明指出，英國政府正專注於尋求與美方盡速簽署較廣泛的雙邊經濟協定，以排除額外關稅。

關於「對等關稅」徵收標準，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日告訴媒體，美方納入考量的不僅有各國對美國徵收的關稅，還有其他非關稅「貿易障礙」，包括國內生產成分及產品檢測相關法規。川普曾說，加值稅（VAT）等國內稅賦也是考量因素之一。美方稱「對等關稅」是為解決各國對美貿易的不平衡與不公平現象。

貝森特18日並對彭博（Bloomberg News）表示，他不預期會有任何國家獲豁免。

英國是美國前15大貿易夥伴，美國則是英國第1大單一國家貿易夥伴。英方多次強調，英美雙邊貿易大致達到「平衡」。

不過，英國媒體報導，英國自2020年起徵收的數位服務稅（Digital Services Tax）恐構成英美簽署經濟協議一大障礙。

數位服務稅的課徵對象為搜尋引擎、社群媒體、網路商場等科技和電商企業，稅率為2%，課徵項目為相關企業在英國市場的營收。美國企業是遭課稅大戶。雷諾茲18日訪美期間，美方曾向英方提及數位服務稅相關議題。

英國「金融時報」（Financial Times）援引知情官員說法報導，數位服務稅是美方對英方的主要抱怨之一。不過，英國財政部目前無意取消這項可每年為國庫帶來高達8億英鎊（約新台幣340億元）收入的稅目。部分歐洲國家及加拿大也有類似稅目。

官員表示，英方接受最終可能仍將遭美方施加「對等關稅」，目前爭取的是盡可能讓美方壓低課徵稅率。

立場一向親歐盟的英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）近日坦言，脫離歐盟讓英國有機會與川普領導的美國建立更友好關係。

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曼德森並仿擬川普的政治口號「讓美國再次偉大」（MAGA），主張英美可攜手合作「讓我們的經濟再次偉大」（Make our Economies Great Again, MEGA）。川普則對歐盟頗有微詞，曾稱歐盟成立是為了打擊美國。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國正加緊腳步與美方協商，希望在3月底前確保英美將簽署「經濟繁榮協議」。不過，目前仍不清楚，簽署這項協議，是否即能完全讓英國免遭「對等關稅」重拳打擊。（編輯：楊昭彥）1140321