中印政治角力焦點 斯里蘭卡下週將接待印度總理

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（中央社斯里蘭卡首都可倫坡24日綜合外電報導）1名斯里蘭卡官員今天表示，斯里蘭卡將於下週迎接印度總理莫迪。可倫坡當局正在努力應對強大的北方鄰國印度與最大債權國中國之間的利益競爭。

法新社報導，斯里蘭卡左翼總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）辦公室的1名成員表示，莫迪（Narendra Modi）將成為新政府上任後，首位到訪的外國政府領袖。

這名匿名官員告訴法新社：「值得注意的是，迪桑納亞克總統去年9月當選後的首次海外訪問，是在12月前往新德里。」

他表示，莫迪預計於4月5日舉行雙邊會談，隨後前往當地北部佛教聖地阿努拉達布拉市（Anuradhapura），並於翌日返回。

迪桑納亞克今年1月訪問北京，進行他就任總統後第2次海外訪問，凸顯斯里蘭卡在中印這兩個區域競爭對手之間，維持平衡的努力。

新德里當局一直對中國在斯里蘭卡日益增長的影響力感到擔憂，認為斯里蘭卡屬於自己的地緣政治影響範圍內。

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中國是斯里蘭卡最大的單一雙邊債權國。斯里蘭卡2022年爆發主權債務違約時，對中國的欠款超過其140億美元雙邊債務的一半。

中國也是首個與斯里蘭卡達成債務重組協議的國家，此舉幫助斯里蘭卡擺脫當年最嚴重的經濟危機。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140324