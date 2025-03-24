英國國家電網：倫敦希斯羅機場關閉時仍有足夠供電

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）歐洲最繁忙的倫敦希斯羅國際機場近日一度全面關閉約18小時，起因是周邊變電所失火、影響機場供電。不過，英國國家電網公司執行長派帝葛魯說，變電所失火後，電力傳輸網事實上仍可為機場輸送足夠電力、維持機場運作。

正常情況下，希斯羅機場（Heathrow Airport）有3座變電所支持運作，20日深夜失火的僅為其中一座。

英國國家電網公司（National Grid）執行長派帝葛魯（John Pettigrew）23日告訴英國「金融時報」（Financial Times），其他兩座變電所在機場關閉期間仍繼續輸送電力。

他說：「每一座變電所都可個別為希斯羅機場提供足夠電力。」他進一步指出，失去一座變電所確實是特殊事件，但當時仍有兩座可用；為何機場最終決定採取特定決策和行動，是機場該回答的問題。

希斯羅機場21日全面關閉約18小時，影響超過1300個航班、數十萬旅客。國際航空運輸協會（IATA）當天發布聲明強調，責任分擔必須更公平，不能僅由航空公司承擔代價，否則希斯羅機場將「缺乏追求進步的動力」。

航空公司迄今對機場的質疑包括當天是否有必要長時間全面關閉機場、以及部分航廈理應可提早恢復運作。希斯羅機場有4個客運航廈、1個貨運航廈。

機場公司執行長沃德百（Thomas Woldbye）21日告訴媒體，考量事故規模及嚴重程度，以及支持機場運作的「數以千計」系統、必須在關機又重新啟動後確保它們的安全性，機場事實上「恢復得很快」。

他並稱機場也是變電所失火的受害者，沒有責任承擔航空公司的損失。

希斯羅機場航空業者委員會則強調，業者已為使用機場服務付出許多費用，若還必須為機場或機場供應商的失職和韌性不足付出代價，顯然不合理。

單一變電所失火即足以導致英國規模最大的國際機場全面關閉，在英國引發熱議，許多人質疑國家關鍵基礎設施韌性不足。

能源大臣米勒班（Ed Miliband）22日要求公有「國家能源系統營運商」（NESO）對變電所失火事故展開調查，天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）將參與督導。

沃德百近日遭揭露在20日深夜變電所發生火災、影響機場供電後，決定「順應公司決策」留在家休息、讓副手在前線承擔決策壓力，也引發議論。

交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）今天接受媒體採訪時說，若她在沃德百的職位遭遇這樣的事故，她「可能會很難睡著」，儘管她也提到，身為官員，她不適合評論民營企業的管理決策。

關於供電問題，機場方表示，即便兩座變電所輸送的電力足以全面維持機場運作，機場當時仍必須重新調配、設定內部電力網路，以確保安全。

機場並指出，派帝葛魯曾向媒體坦言，從業30多年來，他從未遭遇如此嚴重的變壓器意外事故；這意味機場遭遇的是「前所未見」事件，機場的運作不可能不受干擾。

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倫敦消防局（London Fire Brigade）21日上午表示，變電所起火源是一組含2萬5000公升冷卻油的變壓器，冷卻油全面起燃，歷經10多個小時仍有約10%在燃燒。

派帝葛魯後來指出，變電所嚴重失火，導致3組變壓器全數毀損，其中1組原本是用於備援。至於為何所有變壓器都毀損，派帝葛魯說，他相信這會是調查項目之一。（編輯：高照芬）1140324