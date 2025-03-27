埃及觀光潛艇紅海失事 至少6死19傷

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（中央社開羅27日綜合外電報導）埃及國營媒體報導，1艘觀光潛艇今天在紅海度假勝地赫加達（Hurghada）外海失事，6名外籍觀光客不幸喪命，另有19名傷患被送往附近醫院救治。

埃及「今日新聞報」（Al-Akhbar Al-Youm）官網報導，首批抵達事發現場的救難人員救出19名傷患，罹難者遺體也已送往附近的醫療院所。當局正調查事故發生原因。

赫加達位於埃及首都開羅（Cairo）東南方約460公里處，是遊客造訪埃及的主要目的地之一。

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埃及東岸的紅海（Red Sea）珊瑚礁與度假島嶼堪稱該國觀光業的主要獲利來源之一。觀光業不僅為該國提供200萬個就業機會，還可創造超過國內生產毛額（GDP）10%的產值。

雖然每天都有數十艘遊艇在沿岸地區進行浮潛和潛水活動，不過「今日新聞報」引述失事潛艇船東「辛巴達潛水艇」（Sindbad Submarines）公司官網稱，該公司擁有當地「唯一真正」的休閒潛艇。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140327