美參議員布克痛斥川普違憲 演說逾25小時破紀錄

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）打破參院史上最冗長的演說紀錄，持續站立超過25小時，對總統川普的「違憲」行為提出激烈抗議。

法新社報導，為了占據講台，布克必須保持站立，甚至不能去上廁所，而他所展現的驚人耐力也讓人想起美國導演法蘭克．凱普拉（Frank Capra）1939年經典電影「華府風雲」（Mr. Smith Goes to Washington）中的著名場景。

在今天之前，美國史上最長的參院演說紀錄是由前南卡羅來納州共和黨籍參議員塞蒙德（Strom Thurmond）創下，他用了24小時18分鐘試圖阻撓「1957年民權法案」（Civil Rights Act of 1957）。

25小時又5分鐘過去了，布克情緒激動，但聲音依然強勁。

他說，「這是一個道德時刻。無關左派或右派，而是攸關是非對錯」，接著宣布「主席女士，我讓出發言權」。

這位55歲的紐澤西州參議員打破紀錄時，也展現出一些幽默。他說：「我想稍微刷新紀錄，然後就要處理一下我感受到的生物緊急情況。」

▲布克1日在參院演說時間打破紀錄，他的臉書頁面上發布的其中1支直播影片時間長達8小時。

美聯社提到，布克的長篇演說實際上並未阻撓特定法案推進，而是廣泛批評川普的政策。民主黨在聯邦參議院和眾議院都不占優勢，只能採程序性手段試圖阻撓共和黨。透過布克的演說，民主黨也正企圖向支持者們展現他們正盡力對川普的政策提出異議。

曾爭取代表民主黨競選總統的布克於3月31日晚間7時站上講台開始馬拉松演講，一路持續到今晚8時5分。

他猛烈抨擊川普激進的削減支出政策，讓其高階顧問、世界首富馬斯克（Elon Musk）在未經國會同意的情況下，大砍政府補助與計畫。

布克說，川普咄咄逼人地奪取更多行政權，使美國民主面臨風險。

他說：「背景各異的美國人都在承受不必要的困苦。美國特殊、珍貴、獨一無二的制度正在遭受魯莽的…我想說，甚至是違憲的影響、攻擊和破壞。」

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「在短短71天內，美國總統對美國人的安全、經濟穩定和我們民主的核心基礎，帶來了如此巨大的傷害。」

但他也鼓勵川普的反對者，他在總結時表示：「人民的力量比當權者更強大。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140402