加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
全球衝擊
新聞專題
全球衝擊2/21
首頁 / 國際

川普宣布課對等關稅 德國總理：攻擊全球貿易秩序

2025/4/3 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林3日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，美國新一波全面性關稅措施「從根本上來說是錯誤的」，不過歐洲態度開放，願意進一步對話，以結束持續惡化的貿易戰。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）於記者會指出：「這是攻擊已在全球各地開創繁榮的貿易秩序，而貿易秩序基本上是美國努力的成果。」

google news透過 Google News追蹤中央社

美國總統川普昨天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

美聯社報導，蕭茲在德國首都柏林表示，「整體全球經濟將因這些未經深思熟慮的決定而蒙受損害…美國政府正踏上一條最終只有輸家的道路」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140403

#日本
#德國
#歐洲
#美國
#歐盟
#蕭茲
#蕭茲
#對等關稅
蕭茲
德總理：歐盟將堅定回應美關稅 但對妥協持開放態度「現在是歐洲分水嶺」 范德賴恩籲各國支持防衛財務
全球衝擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普對日本汽車加徵25%關稅上路 衝擊日本經濟
59
更多編輯台推薦新聞：