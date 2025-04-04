川普關稅釀市場動盪 全球500大富豪財富縮水近7兆

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（中央社紐約3日綜合外電報導）彭博報導，美國總統川普宣布加徵全面性關稅導致全球市場陷入動盪，全球500大富豪總財富今天合併減損2080億美元（約新台幣6.9兆元）。

這是彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）13年前開始記錄以來的第4大單日虧損，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰迄今最高紀錄。

彭博億萬富豪指數追蹤的逾半數富豪財富大減，平均減幅為3.3%。美國億萬富豪首當其衝，其中Meta Platforms Inc執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）損失最為慘重。

墨西哥首富史林（Carlos Slim）是美國以外少數幾位避過美國關稅衝擊的富豪之一。由於墨西哥未列入白宮對等關稅名單之列，激勵墨西哥Bolsa股市指數上漲0.5%，連帶推升史林財富增加約4%至855億美元。

以下為各個富豪總財富變化概述：

● 祖克柏

Meta創辦人祖克柏是以美元計算損失最慘重的富豪，由於這家社群媒體公司股價重挫9%，他的財富跟著縮減9%或179億美元。Meta股價自2月中旬累跌約28%。

● 貝佐斯

亞馬遜今天股價大跌9%，為2022年4月以來最大跌幅，貝佐斯個人財富蒸發159億美元。亞馬遜股價自2月高點拉回逾25%。

● 馬斯克

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因交車量低迷，以及受到他率領政府效率部的角色引發爭議，重創特斯拉股價，導致他今年迄今財富流失1100億美元，包括今天虧損的110億美元。川普宣布對等關稅措施後，特斯拉股價挫跌5.5%。

● 厄尼斯特‧賈西亞三世

美國知名線上二手車經銷商Carvana Co.股價崩跌20%，執行長厄尼斯特‧賈西亞三世（Ernest Garcia III）財富下滑14億美元。

● 魯特克

加拿大股市標準普爾／多倫多證券交易市場指數（S&P/TSX Composite Index）出現2020年3月以來最大跌幅。由於加拿大電商公司Shopify大部分營收來自進口商品銷售，股價重挫20%，共同創辦人暨執行長魯特克（Tobi Lutke）身家縮水15億美元或17%。

● 阿爾諾

歐洲聯盟（EU）被美國全面加徵20%關稅，預計將對酒類和奢侈品等輸美貨品造成衝擊。擁有克麗絲汀迪奧（Christian Dior）和寶格麗（Bulgari）等品牌的酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）股價受挫，歐洲首富、LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）個人財富減損60億美元。

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● 張聰淵

川普宣布對中國加徵34%關稅，重創製鞋大廠華利實業集團股價，創辦人張聰淵總財富縮水12億美元或13%。歐美製鞋業者也感受到美國關稅帶來的影響，在東南亞擁有重要生產設施的耐吉公司（Nike Inc.）、露露檸檬公司（Lululemon Athletica Inc.）和阿迪達斯公司（Adidas AG）股價均出現兩位數跌幅。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140404