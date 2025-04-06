2025世博會開幕倒數1週 僅4成自建場館試營運

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（中央社東京6日綜合外電報導）2025年世界博覽會（大阪關西世博）開幕倒數1週，許多展館工程延宕，自建展館的海外國家展館中，僅4成參加這幾天實施的試營運；另外有民眾反映入場排隊時間太長。

時事通信社報導，大阪關西世博將在4月13日開幕，舉辦到10月13日，活動為期184天，會場位在大阪市的人工島「夢洲」。

主辦單位預測尖峰時期每天約有22萬人入場，加上會場四面環海，抵達會場的交通方式有限，屆時如何順暢地運送參觀民眾也成為一大課題，因此4月4日起至今天舉辦試營運，測試交通、入場閘門運作等狀況。

而距離會場最近的大阪地下鐵「夢洲站」營運商大阪地下鐵公司也在試營運期間，增加地鐵班次；另外，相關單位也首度在4月5日實施「停車與轉乘」機制，引導自行開車的民眾轉乘接駁巴士到會場。

另外，試營運期間，入場閘門與非現金支付的機器也受到檢測。大阪關西世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）的幹部表示，「一開始未必能順暢進行，透過熟悉流程與實際操作，能改善一些狀況。」

不過，有參加試營運的民眾在入場閘門前表示，排隊時間太長以及預約參觀展館過程太繁雜。

4月5日當天約有3萬人前往會場參加第2天的試營運，在上午9時會場開放前，入口處大排長龍。這些參加試營運的民眾由抽籤方式選出，來自大阪府等地。

大阪市一名74歲男子表示，「入場前已排了1個多小時，等待時天氣炎熱，沒什麼陰影處可以遮陽。」另一名來自奈良的76歲男性入場前也等了1小時，他說，「已經過了展館預約時間，得用跑的」。

對於這種狀況，萬博協會的幹部表示有意評估相關措施。而萬博協會近期將公布試營運結果。

海外展館之中，共有42間展館選擇自行與日本承包商簽約蓋展覽館「方案A」，但是截至4月5日，參加試營運的展館僅有17間，僅占自建展館的約4成，其餘6成選擇方案A的海外展館，因為準備不充分等理由而未參加試營運。

一名參加試營運的大阪府寢屋川市女大生反映「聽得到施工聲音」，擔憂有些場館是否來得及在開幕日完工。

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此外，門票銷售也受到矚目，萬博協會的目標是售出2300萬張門票，計劃其中約6成的1400萬張是預售票。而截至4月2日，預售票賣出約870萬張，為預售票目標的62%左右。自今年2月底以來，每週銷售量都比前一週增加超過10萬張，若納入學生校外教學與團體預約，門票銷售有望突破1000萬張。

萬博協會另一名幹部表示，目前門票銷售狀況「稱不上滿意」，期望開幕後能進一步推升銷量，邁向最終目標「2300萬張」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140406