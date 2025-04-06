東協5國領袖電話會議 因應美對等關稅策略

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼總統普拉伯沃表示，他與星馬、菲律賓和汶萊領導人舉行電話會議，討論如何應對美國總統川普日前祭出的關稅計畫。馬來西亞首相安華則透露，東協成員國經濟部長下週將舉行會議，商討聯合因應策略。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）團隊5日表示，普拉伯沃與其他4名東協領袖舉行電話會議，討論相關策略以因應美國川普提出的關稅計畫。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，其中東南亞首當其衝：柬埔寨49%、緬甸45%、越南46%、寮國48%、泰國37%、印尼32%、馬來西亞24%、菲律賓18%、新加坡10%。

普拉伯沃媒體團隊指出，普拉伯沃進行了一場電話會議，與馬來西亞首相安華、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Hassanal Bolkiah）、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和新加坡總理黃循財交換意見。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）5日在社群媒體Instagram上表示，他與印尼、菲律賓、汶萊、新加坡等東協國家領導人通電話，就美國對等關稅議題交換意見，協調共同的因應方式。

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他寫道：「作為東協主席國，馬來西亞持續致力於促進成員國間的共識，並在包括東協與美國對話框架在內的所有貿易談判中，堅持公平和公正的原則。」

安華透露，下週即將舉行的東協經濟部長會議將繼續討論該議題，尋求對各成員國而言最佳的解決方案。（編輯：陳承功）1140406