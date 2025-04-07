分析：美關稅政策不確定性與美中對立致亞股慘跌

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）美國本月2日公布對等關稅措施後，台股和港股一度重跌超過9%，中國上海證券交易所綜合股價指數跌幅近6%，日經225指數則大跌逾7%，但為什麼亞洲對美國關稅反應如此強烈？

英國廣播公司新聞網（BBC News）分析，因為股市不喜歡不確定性，而美國總統川普的關稅政策仍存在許多不確定因素。

其中一個問題是，進口稅是否會按計畫生效，還是各國能成功談判降低稅率？

川普上週宣布徵收最高關稅的10個國家和地區中，有5個是亞洲國家，對亞洲地區許多企業來說，無疑是一大擔憂，因為這會提高他們向美國銷售商品的成本。

投資公司先鋒集團（Vanguard）亞太區首席經濟學家王黔表示：「目前亞洲是美國提高關稅的主要受害者。」

她還說：「雖然可能還有一些談判空間，但較高關稅的新體系將持續存在，對全球和亞洲經濟不利。」

此外，人們也擔心中國的回應可能會加劇與美國之間的貿易緊張關係。

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瑞穗證券駐新加坡主管瓦拉丹（Vishnu Varathan）說，北京已宣布將徵收34%的報復性關稅，「這表明中國不會屈服」。

瓦拉丹還說：「這加劇了美中貿易對立，使緩解貿易緊張的希望變得渺茫。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140407