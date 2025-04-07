美富豪籲關稅海嘯下物價漲快囤貨 學者：別恐慌爆買

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）川普對等關稅出爐後引發市場震撼。美國億萬富豪庫班日前在社群媒體上呼籲民眾，應該在物價上漲前「大量購入消耗品」。供應鏈學者則認為，恐慌性爆買只會惡化通膨，未來情勢不明，消費者應謹慎使用資源。

川普2日宣布對幾乎全球課徵對等關稅後重創多國股市，美國股市上週五以暴跌收盤，創下連續2天跌點超過1500點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。

庫班（Mark Cuban）同日於社群媒體Bluesky說，零售業者就算賣的商品是美國製，也將抬高價格並「甩鍋給關稅」。

他寫道，「現在去當地的沃爾瑪公司，或大型零售商購買大量消耗品不是個壞主意。從牙膏到肥皂，任何你能找到空間儲存的物品，都該趁他們還沒補貨前先買起來。」

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）聯繫上庫班時，他拒絕進一步置評。

「財經內幕」報導，雖然企業可能會吸收關稅帶來的新增成本，但美國消費者可能會看到汽車和雜貨等商品的價格上漲。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上個月對記者表示，聯準會上調通膨預測的「很大一部分」與川普的關稅計畫有關。

不過，「財經內幕」採訪的供應鏈專家指出，雖然庫班對關稅推升價格的疑慮是合理的，但恐慌性購物可能會傷及供應鏈並導致價格上漲。

休士頓大學供應鏈和物流技術副教授季德（Margaret Kidd）表示，就像她在疫情期間所說的，任何人都不應該恐慌性搶購衛生紙及漂白水，現在也不應該這樣做。

季德說，因為價格「全面上漲」，消費者需要「謹慎使用資源」。「我們不知道這一切會怎麼發展」。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授、全球供應鏈管理專家鄧兆生表示，庫班的建議可能會造成「更大的問題」。

鄧兆生說，「這樣的需求轉變其實會惡化價格上漲的情形。如果需求穩定，價格也會穩定。假設大家都開始囤積牙膏及衛生紙，價格只會越來越高。」

記者這幾天觀察華府繁忙聯邦車站（Union Station）附近的超商，架上物資仍足，不見民眾囤貨的狀況。

可以確定的是，庫班在去年總統大選時挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），這並不是庫班第一次抨擊川普的關稅政策。

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川普去年9月表示，如果農業機械製造商約翰迪爾（John Deere）將製造業務轉移到墨西哥，他將對這家公司徵收200%的關稅。庫班當時在X貼文中寫道，「這種對商業的無知簡直瘋狂」。

他說，對美國公司徵收比中國公司更高的關稅，代表在美國市場上，中國商品反而比美國公司產品更便宜。不失為摧毀一家傳奇性美國公司，增加美國消費者成本的「好方法」。（編輯：陳慧萍）1140407