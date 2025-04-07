加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股崩跌2065點創多項紀錄 台積電16年首見跳空跌停
首頁 / 國際
石破茂
新聞專題
石破茂2/262
首頁 / 國際

日本眾院公布議員資產 前日相麻生太郎1.3億元居首

2025/4/7 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本眾議院今天依法公布465名眾議員的資產報告。本次統計中，每位眾議員的平均資產為2685萬日圓（約新台幣620萬元），其中前日相麻生太郎以約6億日圓（約新台幣1.3億元）身家居首。

日本放送協會（NHK）報導，日本眾院根據「國會議員資產公開法」公布「資產報告書」。報告內容是依據2024年10月當選的465名眾議員於選舉當天所申報的資產。

NHK統計的4個項目包含土地、建築物、定存，以及不含股票的有價證券。

據統計，眾院每人平均擁有2685萬日圓資產，這個數字較2021年上屆大選後統計的數據2924萬日圓少了239萬日圓（約新台55萬元），也創下1993年開始公布國會議員資產以來的新低。

統計結果顯示，身家最豐厚的眾議員是執政黨自民黨最高顧問麻生太郎，他坐擁6億153萬日圓（約新台幣1.3億元）資產；自民黨籍議員逢澤一郎以6億103萬日圓居次；自民黨籍議員田中良生則以4億4462萬日圓排名第3。

在個別議員的前10名中，自民黨籍議員占了8人。

另一方面，報告稱未持有金融資產或不動產的議員達94人；99名首度當選眾議員者的平均資產為982萬日圓（約新台幣226萬元），較前一次統計少882萬日圓。

各政黨黨魁資產分別為自民黨總裁石破茂擁有1555萬日圓（約新台幣359萬元），最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥有2325萬日圓，日本維新會共同代表前原誠司身家為3818萬日圓，國民民主黨代表玉木雄一郎未持有金融資產或不動產。

公明黨代表齊藤鐵夫坐擁2億2044萬日圓，共產黨委員長田村智子643萬日圓，日本保守黨共同代表河村隆之未持有金融資產或不動產。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

若依政黨區分，每位議員平均資產為自民黨4186萬日圓、立憲民主黨1520萬日圓、日本維新會1985萬日圓、國民民主黨1526萬日圓、公明黨2210萬日圓、令和新選組487萬日圓、共產黨691萬日圓、參政黨803萬日圓、日本保守黨917萬日圓、社民黨（僅有1人）5383萬日圓。

令和新選組代表山本太郎、參政黨代表神谷宗幣、社民黨黨首福島瑞穗因目前身分為參議院議員，因此未被列入這次資產公開的對象。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140407

#日本
#日本放送協會
#玉木雄一郎
#自民黨
#社民黨
#眾院
#麻生太郎
#齊藤鐵夫
#石破茂
#眾議員
麻生太郎
歡迎救國團訪日團 前日相麻生盼台日關係更緊密
玉木雄一郎
日朝野黨魁齊聚應對川普關稅衝擊 在野促首相速訪美日相發商品券給部分國會議員惹議 在野黨批評
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日相石破茂有意儘早訪美 直接與川普交涉關稅
66
更多編輯台推薦新聞：