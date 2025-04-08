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巴西將尋求與美國談判重審鋼鋁關稅

2025/4/8 08:21
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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西工商服務發展部技術領域，計畫本週與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）的技術團隊舉行會議，試圖說服美方重審川普政府對巴西鋼鐵和鋁徵收新關稅措施。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布，美國將對所有對美國產品施加不成比例壁壘的國家徵收對等關稅，其中巴西將被徵收10%的最低關稅。

CNN巴西新聞網報導，由於巴西是受上調關稅影響最小的國家之一，巴西政府的策略是優先說服美方重審3月12日以來對巴西鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，降低稅率或協商進口配額，就像川普第一任期內也曾對這些產品徵收過高關稅時，巴西採取的同樣對策。

巴西政府決定優先考慮這兩種產品，是因為根據巴西美國商會（Amcham Brasil）一項調查，巴西對美出口貨品中的27%被列入川普上週簽署的行政命令例外名單中，包括礦物燃料、石油和木材。

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正因為巴西是被徵收關稅最低的國家之一，再加上有關產品被列入豁免名單，巴西政府表示，談判的初步重點將是試圖減輕鋼鐵和鋁的附加稅。

川普宣布新關稅措施後，巴西鋼鐵協會（Aço-Brasil）聲明表示，由於巴西鋼鐵出口關稅不會在25%的基礎上增加，當務之急仍是希望政府透過外交談判途徑，以恢復2018年簽署的鋼鐵出口配額協議。（編輯：韋樞）1140408

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