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遇刺舊傷復發 巴西前總統波索納洛再度動手術

2025/4/14 10:02
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（中央社巴西利亞14日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在巴西利亞一家私立醫院接受腸道手術，治療與他2018年遭人持刀刺傷有關的「難耐」腹痛。波索納洛妻子貼文表示手術成功。

法新社報導，私立醫院DF Star發聲明表示，70歲的波索納洛「接受剖腹手術」，手術內容包括切開腹壁，「以治療腸沾黏並修復腹壁」。

在進行11多小時的手術之後，波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）今晚在社群網站Instagram貼文指出，「手術成功！」她並向所有替她丈夫祈禱的人士致謝。

稍早，院外大約有十幾名支持者聚集等候消息。

極右翼的波索納洛昨天在社群平台X發文指出，身體最新的毛病，「是我2018年遇刺後，接受多起手術產生的後果」。

2018年，波索納洛於選前掃街造勢時，在支持者簇擁下遭一名患有精神疾病的男子刺傷。事發數週後，波索納洛當選總統。

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然而，刺傷事件對他造成了持久性的傷害，導致他多次住院、動手術。

波索納洛昨天在X貼文表示，他的醫生團隊告訴他，最近傷勢復發是「自那次幾乎要了我的命的攻擊事件以來，最為嚴重的」。他進一步說，就連醫師團隊也對情況嚴重程度感到驚訝。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷、蔡佳敏）1140414

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