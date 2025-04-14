馬來西亞前首相阿布杜拉病逝 享壽85歲

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（中央社吉隆坡14日綜合外電報導）馬來西亞官媒及當地媒體報導，前首相阿布杜拉（Abdullah Ahmad Badawi）今天晚間在國家心臟中心病逝，享壽85歲。

路透社報導，2003年，馬來西亞時任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）辭職下台後，阿布杜拉成為了首相（2003-2009年）。在此之前，馬哈地已長期執政22年。

馬來西亞東方日報報導，阿布杜拉今天晚間7時10分在國家心臟中心病逝，享壽85歲。他的女婿在社群媒體Instagram上宣布其死訊。

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據報導，阿布杜拉1939年11月26日生於馬來西亞檳城峇六拜，是大馬第5任首相。他於1978年首次當選國會議員，連任至2013年。

在政治生涯中，阿布杜拉曾擔任教育部長、國防部長、外交部長等職，並於1999年成為副首相。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1140414