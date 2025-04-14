英特爾出售亞爾特拉51%股份 進帳1450億元助轉型

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國半導體業巨擘英特爾（Intel）今天宣布出售美國可程式化晶片公司亞爾特拉（Altera）51%股份，進帳約合新台幣1450億元。這是新執行長陳立武上任採取的首項重大行動。

路透社報導，英特爾同意將亞爾特拉過半股份以44億6000萬美元賣給私募基金公司銀湖（Silver Lake），使得亞爾特拉估值為87億5000萬美元，較英特爾2015年併購價170億美元幾乎腰斬。

這是陳立武為了重振陷入困境的英特爾而採取的一步。英特爾為了轉型為晶片代工大廠，正需要大量資本投入，因此積極減少支出以強化資產負債表，而這起售股案也將帶來現金挹注。

英特爾盤前股價應聲上揚3.9%。

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英特爾去年開始採取步驟將亞爾特拉的業務區分，並已透露打算出售部分持股。亞爾特拉去年營收為15億4000萬美元，但營業虧損6億1500萬美元。

陳立武表示：「今天宣布的交易，反映出我們致力於讓焦點更集中、讓我們的支出結構降低，以及強化我們的資產負債表。」（譯者：張正芊）1140414