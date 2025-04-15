北京收緊稀土回擊川普關稅 美軍工恐遇難題

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）中國為反擊川普關稅，管制多類稀土相關物資出口。由於美軍諸多裝備高度仰賴稀土金屬，而後者的開採與加工當前幾全部握於中國之手，美國軍工業可能很快就要面臨價格飆漲。

紐約時報指出，目前美軍戰機發動機的啟動與加力、陸軍精準導引彈道飛彈鎖定目標之用的可調尾翼、陸戰隊新無人機的電動馬達等，都離不開中國開採、加工後產製的稀土磁鐵。

產業與國防專家們表示，中國決定管制多種關鍵礦產和磁鐵出口來回擊美國總統川普關稅戰，目的是從美國國家安全首重的軍工業來給華府警告。

中方目前要求釤、釓、鋱、鏑、鈧等7類稀土相關物資出口需取得特殊許可，意在提醒五角大廈「別忘了目前大部分美國武器裝備產製，仍得看中國臉色」。目前世界幾乎全部的稀土加工精煉、90%的稀土磁鐵產製都在中國。

稀土是17種金屬元素的統稱，雖然不稀有但從礦石中提煉出的難度很高，且開採和精煉成可用品的過程會造成嚴重環境汙染。

美國幾乎所有國防科技領域的應用都需稀土元素。稀土磁鐵被廣泛應用於戰機、軍艦、飛彈、戰車及雷射武器。其中釔更是航空發動機高溫塗層的必需材料，確保渦輪葉片在極高溫環境下不會熔毀。

按五角大廈的說法，每架F-35戰機含約900磅（約408公斤）稀土材料，有些潛艦則須超過9200磅（約4177公斤）。

在美國國防產業領域中，航太與武器製造商通常僅有少量稀土元素儲備。國防產業分析人士指出，這些存量頂多只能支應幾個月而非幾年的需求。

英國金屬貿易公司「李普曼華爾頓」（Lipmann Walton & Co Ltd）的交易商傑洛姆（Aaron Jerome）舉之前美軍交付F-35匿蹤戰機卡關為例說明重要性。

五角大廈2022年一度暫停接收洛馬（Lockheed Martin）公司交付一批F-35戰機，原因是製造商承認戰機中一個零件使用到含中國所產製的合金，違反聯邦國防採購規定。

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然而僅一個月後，五角大廈就以飛機集成動力組件內磁鐵含這種合金不構成安全問題為由，恢復接收戰機，同時開始尋找替代供應來源。傑洛姆說這件事被業界稱為「F-35磁鐵之災」，認為無論這類磁鐵現從何方取得，當中成分仍擺脫不了北京供應鏈。

隨現在北京要求他們的稀土出口商需在取得政府明令許可後，才能向美國交付這些材料，產業專家表示美國國防公司可能很快會看到稀土材料價格飆升。（譯者：陳亦偉）1140415