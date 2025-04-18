美控中國衛星公司挺葉門叛軍 攻擊美國相關利益

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國務院今天指控中國長光衛星技術公司直接支持葉門武裝團體「青年運動」（Houthi）攻擊美國相關利益，「令人無法接受」。

英國「金融時報」（Financial Times）稍早引述美國官員的話報導，這家與中國軍方有關的衛星公司向背後有伊朗撐腰的「青年運動」提供影像資料，用來鎖定紅海上的美國軍艦和國際船隻。

路透社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在例行新聞簡報會上表示：「我們可以證實報導，長光衛星技術有限公司直接支持伊朗撐腰的青年運動，對美國相關利益發動恐怖攻擊。」

她說：「中國一直試圖…將自己塑造成全球和平締造者…然而很明顯地，北京和中國企業向諸如俄羅斯、北韓和伊朗及其代理人提供關鍵經濟與技術支持。」

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布魯斯表示，儘管美國已就此問題與北京交涉，但這家公司仍繼續向「青年運動」提供援助。她說：「他們繼續這樣做，令人無法接受。」

中國駐華府大使館發言人劉鵬宇說，他不了解情況，因此不予置評。長光衛星技術公司未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140418