馬爾地夫總統記者會15小時破紀錄 呼應世界新聞自由日

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（中央社斯里蘭卡可倫坡4日綜合外電報導）馬爾地夫總統辦公室今天表示，總統穆伊祖昨天舉行了長達近15小時的記者會，打破烏克蘭總統澤倫斯基先前締造的記者會時數紀錄。此舉意在呼應世界新聞自由日。

法新社報導，馬爾地夫總統辦公室發表聲明說，46歲的穆伊祖（Mohamed Muizzu）自當地時間昨天上午10時（台灣時間下午1時）起舉行這場馬拉松記者會，持續了14小時54分鐘，期間數度暫時停下來祈禱。

聲明指出：「這場延長至午夜過後的記者會，是由一名總統創下的新世界紀錄。總統穆伊祖持續回覆記者提問。」

烏克蘭國家檔案局（National Records Agency）2019年10月聲稱，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了14小時記者會，打破前紀錄保持人白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的7個多小時紀錄。

馬爾地夫政府表示，穆伊祖延長記者會的用意是呼應昨天的世界新聞自由日（World Press Freedom Day）。

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聲明也說：「他（穆伊祖）坦承媒體在社會中扮演要角，強調如實、平衡與公正報導的重要性。」

根據無國界記者組織（RSF）最新公布的2025年「世界新聞自由指數」，馬爾地夫在全球180個國家排行第104，上升2個名次。（譯者：洪啓原/核稿：徐崇哲）1140504