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川普回鍋掀移民潮 部分美國人尋求歐洲新生活

2025/5/5 10:48
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（中央社倫敦/紐約4日綜合外電報導）隨著美國總統川普重掌白宮，有些美國人開始尋求在歐洲展開新生活，今年初，美國人申請愛爾蘭護照數量創下10年來新高，赴法長期居留簽證申請數量也明顯比去年同期多。

路透社報導，當共和黨籍的川普決定尋求第2個總統任期時，住在紐約市的跨種族女同志伴侶戴維斯（Doris Davis）和巴特列（Susie Bartlett）做出一項改變人生的決定：如果川普勝選，兩人便前往海外定居。

戴維斯和巴特列說，她們曾願意在川普第一次執政時給他一個機會，但隨著川普重返白宮，結束了一連串旨在促進種族平等和LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）族群權利的政策，讓她們心生恐懼。

69歲的教育顧問戴維斯在紐約市郊的家中說：「我們熱愛這個國家，但不喜歡它現在的樣子。當你的身分受到攻擊，你會感到憤怒和沮喪。」

這對伴侶如今正在與移民律師合作，評估移居歐洲的選項，兩人對葡萄牙和西班牙興趣濃厚，南歐的生活方式深深吸引她們。戴維斯和52歲已退休的巴特列正考慮以數位遊牧或退休簽證移居歐洲。

戴維斯說，「離開這裡讓我很難過」，她很捨不得自己居住的社區，「但從政治和社會角度來看，當前情況同樣令人無法接受」。

根據政府簽證和公民身分資料及路透社對8家移民業者所做的訪問，川普再次當選後，考慮移居歐洲的美國人數有所增加，儘管對這個擁有3.4億人口的國家來說，這些人只占很小比例。

今年頭兩個月，美國人申請愛爾蘭護照的數量創下10年來新高。根據愛爾蘭外交部統計，今年1月和2月的月均申請量接近4300件，較去年同期增加約60%。

法國政府數據顯示，今年頭3個月，美國人的長期居留簽證申請數量為2383件，去年同期則是1980件。今年1月至3月，法國當局已核發2178份長期居留簽證，去年同期為1787份。

此外，最新數據指出，在2024年最後3個月的英國護照申請數量達到1708件，刷新過去20年任何一個季度的最高紀錄。

搬家公司和協助移居的網站表示，近年來，任何時候都有相當多美國人展現出移居海外的興趣，理由包括政治分歧和槍枝暴力等問題。

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義大利移民顧問、義大利公民援助組織（Italian Citizenship Assistance）創辦人佩穆尼安（Marco Permunian）說，2020年民主黨籍總統拜登當選後，美國人對移民也變得較有興趣，其中主要是共和黨選民。

但路透社訪問的大多數搬家公司說，自川普重返白宮以來，客戶對移居海外的興趣激增程度更高，許多人擔憂政策走向和社會問題。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140505

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