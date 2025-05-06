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五角大廈瘦身 美防長下令削減20%四星將領

2025/5/6 09:41
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的備忘錄，赫格塞斯今天下令將現役4星陸軍上將與海軍上將人數裁減至少2成。

法新社報導，這是在美國總統川普領導下，五角大廈最新一波重大改組。今年以來，美國國防部已經解職多名資深軍官。

這份備忘錄同時要求將陸軍和海軍將級軍官人數另減10%，並將美國國民兵（National Guard）的將官人數削減20%。

備忘錄中並未具體說明將如何實現減額。

截至2025年3月，美國現役部隊共有38名4星軍官，817名陸軍和海軍將官。4星上將是美軍隊中通常可以達到的最高軍階。

赫格塞斯隨後在社群平台X上發布一段影片說：「少一些將領，多一些美國大兵」。

他表示，儘管二次世界大戰期間軍隊整體規模要大得多，但當時的高級軍官人數卻較少。

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赫格塞斯表示，削減行動將分兩階段進行，首先減少4星軍官和國民兵將領，接著將整體將官人數削減10%。

他說：「削減員額並非是要懲罰高級軍官…這是深思熟慮的過程，並與參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）共同研商，目標只有一個，就是最大幅度提高戰略準備能力和作戰效能。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140506

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#二次世界大戰
赫格塞斯
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