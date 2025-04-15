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美政府擬砍國務院一半預算 近30美國使館恐關閉

2025/4/15 11:32
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據路透社所見美國政府內部規劃文件，總統川普政府希望將國務院預算削減約一半，此舉可能導致近30個美國使館關閉，對外援助也將大幅縮減。

報導指出，白宮管理及預算局（OMB）對國務院提出的2026財政年度預算申請作出回應，在「回饋文件」（Passback）中建議削減近300億美元的經費。新財年將於2025年10月1日開始。

「華盛頓郵報」（Washington Post）率先報導這份內部文件。而根據路透社所見的另一份內部備忘錄指出，在這項尚未最終敲定的部分計畫中，美國政府正考慮關閉至少27個駐外使館，主要集中在非洲和歐洲地區，其中包括10個大使館和多個領事館。

根據路透社所見的文件摘要，白宮管理及預算局建議國務院2026財年預算為284億美元，而本財年預算則為544億美元；此外，白宮管理及預算局也建議將國務院和美國國際開發總署（USAID）的對外援助資金，從383億美元削減至169億美元。

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值此之際，川普政府和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）正雷厲風行、大刀闊斧地縮減聯邦政府規模，削減數十億美元開支並解僱數千名員工。

美國國務院、白宮和白宮管理及預算局皆未立即回覆路透社置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140415

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