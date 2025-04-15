哈佛大學拒依要求改革 川普政府凍結712億元補助

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國哈佛大學拒絕總統川普政府聲稱為打擊校園反猶太主義而提出的一連串要求，政府今天隨即宣布凍結對哈佛的22億美元（約新台幣712億元）聯邦補助。

法新社報導，哈佛大學本月3日收到一份清單，當中命令校方關閉多元化辦公室，並配合移民當局篩查國際學生，近期更進一步要求哈佛大學改革治理、招聘做法與招生程序。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）在寫給學生與教職員的信中矢言不向政府屈服，堅稱校方不會「就其獨立性或憲法權利進行談判」。

白宮隨即凍結給哈佛大學的22億美元聯邦補助，「聯合打擊反猶太主義工作小組」（Joint Task Force to Combat Anti-Semitism）表示：「哈佛大學今天的聲明強化了令人不安的特權心態，這種心態普遍存在於我們國家最具聲望的大學與學院之中，認為接受聯邦資金並不附帶遵守民權法的責任。」

去年，全美各地校園因學生抗議以色列在加薩（Gaza）的戰爭而騷動，一些抗議活動甚至引發涉及警察與親以色列反抗議者的暴力衝突。

賈柏寫道：「儘管政府提出的一些要求目的是打擊反猶太主義，但大多數要求代表政府直接監管哈佛大學的『知識環境』。」

賈柏表示，校方「願意接受新資訊與不同觀點」，但不會同意「超出這個政府或任何政府合法權限」的要求。

賈柏說：「無論哪個政黨執政，任何政府都不應規定私立大學可教授什麼內容、可招收與聘用哪些人、以及可從事哪些研究與探索領域。」

共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）去年因積極質詢各大學的反猶太主義問題而受到川普稱讚，她呼籲停止資助哈佛大學，稱哈佛是「高等教育道德和學術腐敗的縮影」。

哈佛大學對白宮要求的回應，與哥倫比亞大學的做法形成鮮明對比。哥大被認為是親巴勒斯坦抗議活動的中心。

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川普政府刪減對哥大4億美元的補助，指責校方未能在抗議以色列攻擊加薩的活動中保護猶太學生免受騷擾。哥大的回應是同意改革學生紀律程序，並僱用36人來擴大安全團隊。

川普政府除了刪減哥大經費，移民官員還鎖定哥大親巴勒斯坦抗議活動領袖哈里爾（Mahmoud Khalil），已逮捕他並有意將他驅逐出境。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140415