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美國逾100所大學發聯名信 譴責川普「政治干預」

2025/4/22 20:43（4/22 20:58 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國常春藤盟校（Ivy League）普林斯頓大學和布朗大學等100餘所大學院校今天發布聯名信，譴責美國總統川普政府對教育體系的「政治干預」。

法新社報導，哈佛大學（Harvard University）21日才狀告川普政府，因為當局威脅削減哈佛資金，並試圖對其實施外部政治監督。

聯名信中寫道：「我們口徑一致，反對前所未見的政府越權和政治干預，這種做法正危及美國高等教育。」

信中指出：「我們對建設性改革抱持開放態度，也不反對合法的政府監督，然而，我們必須反對政府的不當干預…我們必須拒絕接受針對公共研究經費使用方式的強制規定。」

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據報導，川普一直試圖逼迫多所知名學府就範，聲稱它們縱容校園反猶太主義，並揚言凍結預算、取消免稅地位和外國學生入學資格。

川普政府之前也以縱容校園示威活動為由，暫停對哥倫比亞大學（Columbia University）、普林斯頓大學（Princeton University）、康乃爾大學（Cornell University）、西北大學（Northwestern University）和布朗大學（Brown University）等學府的資助。哈佛是第1所針對川普行動提起訴訟的大學。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140422

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