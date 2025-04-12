哥倫比亞大學挺巴勒斯坦示威學生被捕 美法官裁准驅逐

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（中央社路易斯安那州耶納11日綜合外電報導）美國移民法官柯曼斯（Jamee Comans）今天裁定，參與親巴勒斯坦校園示威的哥倫比亞大學學生哈里爾（Mahmoud Khalil）可被驅逐出境。

哈里爾一個月前在紐約市遭到逮捕，美國總統川普政府如今獲准推動將他驅逐出境的程序。

路透社報導，路易斯安那州拉賽爾移民法院（LaSalle Immigration Court）法官柯曼斯的裁定結果並非對哈里爾命運的最終決定，但對共和黨籍的川普而言不啻為一大勝利，川普正致力將像哈里爾一樣合法居留美國、未被控任何罪行的親巴勒斯坦外國學生驅逐出境。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上個月援引1952年「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act），判定哈里爾可能損害美國外交政策利益，儘管他的言論和行動主義本屬合法，仍應被驅逐出境。

柯曼斯說，她無權推翻國務卿的決定。哈里爾的律師團請求傳喚盧比歐，詢問有關他援引1952年「移民和國籍法」做出這項決定的「合理根據」，但遭到柯曼斯駁回。

哈里爾是去年哥倫比亞大學親巴勒斯坦校園示威活動的知名人物。他出生於敘利亞的巴勒斯坦難民營，擁有阿爾及利亞國籍，去年成為美國合法永久居民。他的妻子是美國公民。

哈里爾3月8日在哥大公寓大樓被捕，聯邦有關當局之後將他移監到約1930公里外的路易斯安那州監獄，他目前仍被關押在此。

柯曼斯允許哈里爾的律師團在4月23日之前聲請救濟，之後她再考慮是否發出驅逐令。一般來說，移民法官可以裁定移民不能被驅逐出境，理由包括在祖國可能遭受迫害等特定原因。

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美聯社報導，在這場移民法庭聆訊後，哈里爾的律師范德胡特（Marc Van Der Hout）告訴紐澤西州一名聯邦法官，在柯曼斯發布最終裁定書後，哈里爾將向移民上訴委員會（Board of Immigration Appeals）提出上訴。他說，律師團也可代表哈里爾提起庇護聲請。

法新社提到，范德胡特在聲明中說：「我們最擔心的事情在今天發生了：哈里爾碰上正當程序淪為作秀，他獲得公平聆訊的權利遭到公然侵犯，移民法也被當作打壓異議的武器。這一切還沒結束，我們仍會持續奮戰。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140412