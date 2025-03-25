挺巴勒斯坦運動遭撤綠卡 韓裔美籍生狀告川普政府

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國法院文件顯示，哥倫比亞大學一名擁有美國合法永久居留權並參與支持巴勒斯坦抗議行動的韓裔美籍學生今天對川普政府提告，以避免遭到驅逐出境。

路透社報導，哥倫比亞大學（Columbia University）21歲學生鄭允書（Yunseo Chung，音譯）7歲起便住在美國，然而根據在紐約南區聯邦地區法院（U.S. District Court for the Southern District of New York）提出的法律文件內容，她的律師團隊兩週前被告知她的永久居留權遭到撤銷。

根據訴狀內容，川普政府表示，她待在美國會阻礙美國的外交政策目標。目前鄭允書尚未被逮捕，但移民執法人員已多次造訪她的住所找人。

川普矢言要驅逐支持巴勒斯坦的外國抗議人士，指控他們支持武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）、妨礙美國外交政策，且支持反猶主義。

部分猶太組織等抗議人士則表示，政府錯誤地將批評以色列、支持巴勒斯坦權利的言論與反猶主義或支持哈瑪斯劃上等號。人權倡議人士也譴責政府的行動。

哥倫比亞大學抗議學生哈里爾（Mahmoud Khalil）本月稍早遭到逮捕，他正在循法律途徑對自己遭到拘留一事提出質疑。他也是合法永久居留者。川普在沒有證據的情況下指控哈里爾支持哈瑪斯，哈里爾則予以否認。

今天的訴狀指出，當局對鄭允書採取的行動，是「美國政府試圖打壓受憲法保障抗議活動和言論自由的一部分」。

訴狀寫道：「政府的鎮壓特別針對那些聲援巴勒斯坦、批評以色列政府持續在加薩（Gaza）進行軍事行動的大學生。」

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美國國土安全部（DHS）發言人聲稱鄭允書從事令人擔憂的行為，包括她在巴納德學院（Barnard College）一場抗議行動中遭警方逮捕時的行為。

這名發言人並未進一步說明這些行為的具體細節，只說正在「根據移民法律要求將她驅逐出境」，且她將有機會向移民法官陳述她的案件。（譯者：李佩珊/核稿：陳正健）1140325