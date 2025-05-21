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盧比歐聽證會舌戰 估撤銷數千人簽證揚言不收手

2025/5/21 10:05
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在聽證會上與民主黨籍聯邦參議員脣槍舌戰，矢言撤銷更多學生簽證，對方指控他踐踏那些批評以色列的人士言論自由。

綜合法新社和路透社報導，盧比歐一度是深受愛戴的參議員，獲得同僚一致通過出任國務卿。他今天首度以新身分重返參議院，面臨截然不同的氛圍，與民主黨籍參議員激烈舌戰。

共和黨籍總統川普政府尋求擴大驅逐行動及撤銷學生簽證，這是實行他的強硬移民政策所採取的廣泛措施一環。盧比歐援引一項晦澀的法律，以從事違反美國外交政策利益活動為由撤銷外國人簽證。

盧比歐估計自1月上任以來，他已撤銷「數千人」簽證。他3月提供的人數是至少300人簽證被撤銷。

他今天在參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）聽證會上表示：「很簡單，簽證不是權利，而是特權。」

他說：「我們將會繼續行動，還有後續。我們將持續撤銷那些以訪客身分來到我國，卻擾亂高等教育機構民眾的簽證。」

民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）指控盧比歐違反美國憲法對言論自由和正當程序的保護。

范霍倫說：「國務卿先生，拜託一下。你我都很清楚，這一切無關國家安全，而是在懲罰言論自由。」

盧比歐回應說，他針對的是那些「領導校園示威運動、占領圖書館並試圖燒毀建築物」的學生。

范霍倫稱他的辯護說法「可悲」，並提到麻州塔弗茲大學（Tufts University）土耳其博士生奧茲圖克（Rumeysa Ozturk）的案例。奧茲圖克曾在校刊撰寫評論文章，批評校方對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭一事的立場。

奧茲圖克在街上遭到蒙面的探員逮捕。一名法官最近下令釋放她。

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范霍倫對盧比歐說：「你們部門找不到任何與恐怖主義有關的線索，也沒有反猶言論的證據，但你們仍然撤銷她的簽證，並將她送到路易斯安那州拘留。」

范霍倫諷刺地說：「把像奧茲圖克女士這樣的人關起來後，我感覺真是安全多了。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140521

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