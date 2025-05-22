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華府猶太博物館槍案2死 即將訂婚年輕情侶遇害

2025/5/22 14:47
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）目擊者透露，涉嫌在美國華府首都猶太博物館外槍殺一對年輕情侶的男子，在案發後「佯裝是目擊者」，並在現場等候警方超過10分鐘，隨後聲稱是「為了加薩」才犯案。

28歲目擊者馬里努濟（Sara Marinuzzi）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外的活動在今晚9時結束後不久，現場便傳出槍響。

馬里努濟說：「傳出幾聲槍響後，一名男子跑進中央區域，保全人員給他水喝，試圖安撫他。他的行為有些怪異，他們以為他目擊了這起槍擊案。」

馬里努濟表示，這名男子要保全人員報警，警方約10分鐘後抵達現場時，這名男子承認犯行。他說「是我做的。我是為加薩而做。解放巴勒斯坦！」。

根據以色列駐美國大使萊特爾（Yechiel Leiter）說法，遇害的兩人是一對即將訂婚的「年輕情侶」。

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萊特爾說：「今晚遭人以『解放巴勒斯坦』之名開槍擊斃的這對情侶，是一對即將訂婚的年輕情侶。年輕男孩這個星期才買了一枚戒指，打算下週在耶路撒冷（Jerusalem）向女友求婚。他們是一對美好的情侶。」

萊特爾指出，這對情侶當時是在參加博物館的活動。記者詢問萊特爾犯嫌是否登記參加這場活動，萊特爾表示他不清楚。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140522

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#巴勒斯坦
#美國有線電視新聞網
#以色列
#猶太人
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