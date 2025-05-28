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印尼總統：若巴勒斯坦建國 願承認以色列並建交

2025/5/28 16:32
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（中央社雅加達28日綜合外電報導）印尼總統普拉伯沃今天與來訪的法國總統馬克宏舉行會談，他表示如果以色列承認巴勒斯坦國，他願意與以色列建交。馬克宏今天也重申，希望以「兩國方案」解決以巴衝突。

法新社報導，印尼是世上擁有最多穆斯林人口的國家，與以色列沒有正式外交關係，且向來呼籲以「兩國方案」解決長達數十年的以巴衝突。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）在記者會指出：「我曾在各種場合表示，印尼認為『兩國方案』及巴勒斯坦的自由是達成真正和平的唯一辦法。」

「我也強調，我們必須承認及保證以色列作為主權國家的權利，必須予以重視並保障其安全。」

普拉伯沃還說：「印尼已聲明，一旦以色列承認巴勒斯坦，印尼準備好承認以色列並建交。」

路透社報導，外交官及專家表示，馬克宏（Emmanuel Macron）傾向承認巴勒斯坦國，可能激怒以色列並加深西方的分裂。

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馬克宏在印尼談到：「唯有政治解決方案能恢復和平，並讓人進行長遠建設。」

法國下月將共同主持一場旨在重提「兩國方案」構想的國際會議，法國跟印尼在聯合聲明中呼籲，在會上就以色列與巴勒斯坦「互相承認」取得進展。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140528

普拉伯沃
馬克宏訪印尼 尋求加強貿易與國防關係李強會印尼總統 指國際經貿遭衝擊團結才有出路
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