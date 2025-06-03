2日人在中國遇害 犯嫌長居日本殺害商業夥伴

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（中央社台北3日電）2名日本男子日前在遼寧省大連市遭殺害。根據官方訊息，犯嫌是長居日本的中國籍人士，2名被害人為其在日期間的商業夥伴，因產生矛盾遭殺害；被害人家屬已赴大連完成後事，家屬並於6月1日返日。

大連市公安局今天發布通報指出，5月23日接到報警稱，普蘭店區大劉家街道轄內發生一起致2人死亡的刑事案件。大連市公安局於5月24日抓獲42歲的男性犯罪嫌疑人袁某功。

通報表示，據調查，袁姓犯嫌長居日本，2名被害人為犯嫌在日本期間的商業夥伴，臨時入境中國，因為經濟合作產生矛盾引發該案。目前犯嫌已被公安機關依法刑事拘留，案件進一步偵辦後，將依法移送檢察機關審查起訴。

據中方說法，大連市有關部門近日也向到大連市的被害人家屬通報案件相關情況，家屬無疑議。有關部門協助被害人家屬完成遺體火化等後事，被害人家屬已於6月1日返回日本。

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中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上被問到此案犯嫌的國籍時表示，根據大連發布的警情通報，犯嫌是中國籍。他並表示，案情正在進一步調查中。

日本共同社今天報導，位在遼寧省瀋陽的日本總領事館5月25日接到當地公安當局通知，得知2名日本公民被殺害，且接獲的說明為「商業糾紛」。有日本政府相關人士表示，凶殺案「是商業糾紛」所引發，「並無政治動機或反日情緒背景」。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140603