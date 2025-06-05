加國安省議會發表紀念馬偕聲明 同慶台加關係

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（中央社記者胡玉立多倫多4日專電）加拿大安大略省牛津郡（Oxford County）省議員何德孟（Ernie Hardeman），今天在安省議會大會發表聲明，紀念加拿大首位赴台傳教士馬偕並肯定台加雙邊友好關係。

何德孟在聲明中指出，馬偕於1872年抵達淡水後，其貢獻及影響直至今日，為台加雙邊真摯情誼奠下深厚基礎；如今的台灣具有舉世聞名的健保制度，科技與經濟亦高度發展，台灣將是安省及加拿大推動經貿合作交流的最好夥伴。

何德孟發表聲明時，安省副省長瓊斯（Silvia Jones）及全體省議員均在座。駐多倫多辦事處處長梁毅鵬及台灣僑界人士約40人應邀與會見證，獲全場議員熱烈鼓掌歡迎。

何德孟發表聲明後，特地在省議會內舉辦馬偕紀念茶會，共有約30位跨黨派省議員參加，與台灣僑界人士共同緬懷馬偕貢獻。何德孟在茶會中致詞指出，馬偕在台生活30年期間，行醫、傳教及辦學，受到台灣人民愛戴景仰；淡水區與牛津郡締結姊妹市迄今已有25年，相信如此特殊連結，將持續促進台加雙邊關係成長。

梁毅鵬致詞表示，加拿大政府2022年公布的印太戰略提及台灣7次，強調加國將與台灣就經貿、科技、供應鏈、公衛、民主治理及反制假訊息等領域深化合作，在支持台灣韌性的同時，持續提升台加經貿及人民連結。相信台灣與牛津郡、安省及加拿大的雙邊交流，將日益緊密。

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梁毅鵬並表示，今日距離馬偕1872年首度抵台已有153年，台灣發展已具備卓越能力，正積極回饋國際社會，持續向有需要的友邦提供醫療與人道援助；「Taiwan Can Help，Taiwan Is Helping」不只是口號，更是台灣對全球責任的實踐。

加拿大馬偕委員會共同主席鍾雅澤在茶會中致詞，並介紹現場展示的馬偕紀念文物與書籍。7月1日當天在馬偕故鄉牛津郡，另將舉行蘇格蘭傳統運動會及新北市淡水區與牛津郡締結姊妹市25周年紀念活動。（編輯：陳承功）1140605

加拿大安省牛津郡議員何德孟（Ernie Hardeman） 來自加國傳教士馬偕的故鄉，他年年在安省議會發表紀念馬偕聲明，推動台加關係。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年6月5日