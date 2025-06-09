印度將成全球第4大經濟體 人均GDP僅2878美元成隱憂

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（中央社記者李晉緯新德里9日專電）印度2025年GDP預估達4.187兆美元，將超越日本的4.186兆美元，成為全球第4大經濟體，但有專家點出，這只是反映印度在全球經濟中的輕重，印度的人均GDP過低，僅2878.4美元，將是印度必須面對的一大挑戰。

印度政府智庫「印度國家轉型研究所」（NITI Aayog）執行長蘇布拉馬尼亞姆（B.V.R. Subrahmanyam）5月底在一場會議後，告訴記者說：「我們（指印度）是世界第4大經濟體，我們（指印度）目前的經濟規模是4兆美元。」

新德里電視台（NDTV）報導指，蘇布拉馬尼亞姆還表示，目前的地緣政治和經濟環境對印度有利，未來的兩年半到3年間，印度將進一步成為世界第3大經濟體。

他的說法引發各界討論及媒體的關注，而經濟規模的評比，是依照國際貨幣基金（IMF）對各國2024年國內生產毛額（GDP）的最新估計與2025年到2030年的預測所作，若以此來做評估，印度確實是會在2025年成為僅將排在美國、中國、德國之後的世界第4大經濟體。

印度將成為世界第4大經濟體的消息讓印度各界大為振奮，但有專家提出警告，要印度不要過於自滿，因為印度的人均GDP遠遠落後給剛被他們超越的日本。

根據國際貨幣基金的數據，截至2025年4月，日本的人均GDP達3萬3955.7美元，但印度的人均GDP僅2878.4美元，只有日本人的8.5%，這個數字也看得出來日本人的平均所得是印度人的11.8倍。

前世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）總裁斯馬亞（Claude Smadja）8日告訴印度新聞信託社（PTI），真正重要的指標，應該是人均GDP。

斯馬亞認為，印度整體經濟狀況改善，應該要成為加速改革的動力，他強調，印度應該要確保經濟成長能讓全民受惠，而非只讓中產階級日益壯大。

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斯馬亞提到，相對年輕的人口結構是印度的一大優勢，但印度需要儘快提升勞動人口的技能，也要讓現有的勞動力再接受培訓。

斯馬亞表示，要實現經濟成長，提高農村地區的生產力十分重要，因為那不僅能提升整體經濟，還能提升農村人口的購買力，進而擴大整體消費。（編輯：高照芬）1140609