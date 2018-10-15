男子搶超商被逮 疑驚嚇過度大便在褲子上

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）40歲的黃男昨天凌晨持折疊刀，先後搶劫彰化溪湖鎮兩間超商得手，拿走香菸等物品後離開，警方循線逮捕黃男，黃男被帶回派出所時疑似因驚嚇竟然大便在褲子裡，讓員警哭笑不得。

彰化縣警察局溪湖分局長楊贊鈞指出，黃男涉犯強盜等罪，訊後移交台灣彰化地方檢察署複訊，檢方認為黃男有再犯之虞，今天向台灣彰化地方法院聲請羈押。

溪湖分局昨天凌晨接獲報案，指彰化溪湖鎮二溪路一間超商發生搶案，一名男子進入超商說要買菸，店員轉身要拿香菸，男子突然亮出折疊刀要求店員交出財物，店員趕緊躲進辦公室將門反鎖，等男子離開才報案。

男子拿走香菸仍不死心，又到西環路一間超商行搶，假裝要買巧克力，再拿出折疊刀要求對方交出現鈔，店員見狀又趕緊躲起來，男子仍無所獲，離開超商；警方接獲報案後通知線上警網加強巡邏，在溪湖鎮大發路一間超商發現正準備行搶的男子，當場逮捕並起出折疊刀等證物。

警方查出，行搶的是40歲黃男，黃男供稱因缺錢花用才會行搶，不過警方指出，黃男被帶回派出所時，疑似因驚嚇竟然大便在褲子裡，臭氣薰天，讓員警哭笑不得，趕緊拿新衣物給黃男換上，訊後將黃男依強盜等罪移送彰化地檢署偵辦。（編輯：翁翠萍）1071015