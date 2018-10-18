中壢逆子弒母砍頭 男子情緒激動戒護送醫

桃園市18日晚間發生一起人倫悲劇，中壢區一名33歲梁姓男子突然將一顆頭顱拋出屋外，警方趕抵現場發現頭顱竟是男子的母親。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年10月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市今晚發生一起人倫悲劇，中壢區一名33歲梁姓男子突然將一顆頭顱拋出屋外，警方趕抵現場發現頭顱是男子的67歲母親，警方隨即將男子戒護送醫，犯案動機仍有待進一步調查。

今天晚間7時17分，桃園市中壢區發生一起男子弒母的人倫悲劇，梁男將母親頭顱剁下，從12樓的住處拋出掉落在1樓，路過居民發現嚇得趕緊報警。

桃園市警局中壢分局副分局長范源正晚間受訪表示，警方趕抵現場後發現頭顱，而梁男因情緒激動拒絕開門，警方在消防人員抵達現場後，於晚間8時45分會同員警破壞大門，再由員警進入室內將通緝犯帶回自強派出所。

范源正表示，救護員協同員警到自強派出所處理梁男左小腿的傷口，但因傷患情緒激動，救護人員無法給予處置，經約束後與員警共同後送往部立桃園醫院，而男子的酒測數值為零。

范源正指出，警方初步調查發現，梁男家中有2男3女共5名小孩，父親已於6、7年前去世，47歲大哥長期住在療養院；46歲2姊於去年往生；45歲3姊嫁往台中；40歲4姊嫁至楊梅；只剩下33歲的小兒子與母親同住國宅，2人靠父親榮民的半俸維生。

警方調查發現，梁男沒有精神就醫病史，家中經濟小康，也不是警方列管的治安顧慮人口，警方查訪鄰居後了解，兇嫌偶爾會飲酒，酒後聲音也會比較大聲，但是並没有其他特殊傾向，警方第一時間已將兇嫌戒護就醫，至於男子弒母的原因，由於梁男仍在就醫且情緒不穩，警方將進一步偵訊調查。（編輯：張佑之）1071018