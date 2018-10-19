疑不滿遭家暴 婦持汽油潑丈夫引發大樓火警

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市光復南路附近大樓今天發生一起火警，警方初步調查，林姓女子疑似不滿被長期家暴，買完汽油後向丈夫潑灑，並企圖點火，引發火災，並造成林女和丈夫有燒燙傷送醫。

台北市警消下午近2時獲報，光復南路400多號附近大樓發生火警，派出大批救護車輛，共44名救災救護人員趕赴現場，到場時發現大樓的2樓冒濃煙，立即派員上樓搶救。

警消20分鐘內撲滅火勢，但火警造成屋內2名大人及一名男嬰送醫，2名大人分別為32歲男子身上有30%2度燒燙傷、34歲女子左手背有1度燒燙傷，面積不大，一名8個月男嬰則是右前臂有擦傷、無燒傷，送醫前意識皆清楚，且屋內床鋪被燒毀，燃燒面積約1平方公尺。

台北市警察局大安分局獲報後調查，發現住在大樓內的林姓夫妻過去曾發生家暴情況，且有家暴通報紀錄，妻子初步向警供稱，因不滿長期遭丈夫家暴，今天下午前往加油站購買汽油後返家，並持汽油潑灑丈夫，且企圖引火點燃，造成2人都受傷，所幸最後由消防局撲滅火勢。

警方表示，詳細狀況，仍需進一步調查釐清，但不排除訊後依違反公共危險等罪嫌把林女送辦。（編輯：李亨山）1071019