婦涉持汽油潑夫釀火警 北檢複訊後責付母親

（中央社記者蕭博文台北20日電）台北市一名林姓女子疑不滿遭長期家暴，昨天涉嫌向丈夫潑灑汽油並企圖點火，引發火災。警方今天依公共危險等罪嫌將林女移送北檢，檢察官訊後將林女責付給其母親。

台北市警消昨天下午近2時獲報，光復南路400多號附近大樓發生火警，派出大批救護車輛，共44名救災救護人員趕赴現場，到場時發現大樓2樓冒濃煙，立即派員上樓搶救。

警消20分鐘內撲滅火勢，但火警造成屋內2名大人及一名男嬰送醫，2名大人分別為32歲男子身上有30%的2度燒燙傷、34歲女子左手背有1度燒燙傷，面積不大；8個月大的男嬰則是右前臂有擦傷，但無燒傷，送醫前意識皆清楚，且屋內床鋪被燒毀，燃燒面積約1平方公尺。

台北市警察局大安分局獲報後調查，發現住在大樓內的夫妻過去曾發生家暴，且有家暴通報紀錄。

林姓女子向警供稱，因不滿長期遭家暴，昨天下午前往加油站購買汽油後返家，並持汽油潑灑丈夫，且企圖引火點燃，造成2人都受傷，所幸最後由消防局撲滅火勢。

警方今天依違反公共危險等罪嫌將林女移送台北地方檢察署偵辦，檢察官訊後認無羈押必要，先將林女責付給她的母親，全案持續偵辦中。（編輯：陳政偉）1071020