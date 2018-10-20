準警官當針孔色狼 女廁偷拍被師發現遭逮

一名中央警察大學應屆畢業並完成分發的許姓男子涉嫌潛入母校高雄鳳山高中女廁裝設針孔攝影機，遭校方發現後報警逮人，警方訊後依妨害秘密罪將許男送辦。（警方提供）中央社記者王淑芬傳真 107年10月20日

（中央社記者王淑芬高雄20日電）許姓男子為中央警察大學今年應屆畢業並完成分發受訓，涉嫌潛入母校高雄鳳山高中女廁裝針孔攝影機偷拍，遭女老師發現報警逮人，高雄市警察局鳳山分局訊後依妨害秘密罪送辦。

鳳山警分局偵查隊今天表示，9日一名女老師發現女廁內異常擺放5瓶芳香劑，檢視發現，其中1瓶內藏有攝影機，隨即由校方通報警方，員警立即前往調查，並將女廁內取得的芳香劑5瓶送鑑識小組採證。

警方表示，當天晚間勘驗針孔攝影機的記憶卡內容，並無錄到任何影像，卻有一張疑似犯嫌臉部照片，經查是犯嫌調整鏡頭時意外攝入，員警立即依據照片請校方辨識；教官看到照片後發現眼熟，驚覺犯嫌剛在校園裡徘徊，隨即帶員警至校外圍牆不遠處逮捕許男帶回偵詢。

警方查出許男因好奇心，在網路平台露天拍賣購買針孔攝影機，涉嫌在8日晚間利用校園整修的機會，在5瓶芳香劑內其中1瓶放入針孔攝影機，到校園內1樓女廁擺放，隔天被女老師發現有異通報。

許男於偵詢時坦承犯行，供稱因一時好奇心而犯錯，心中懊悔不已。雖然影像內容沒有拍到任何畫面，但已觸犯刑法妨害秘密罪，警方訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

23歲的許男為警大今年應屆畢業生，目前已分發至外縣市單位受訓，仍需訓練合格才有正式資格任用，為「準任用」資格。偵辦的員警學長曾嚴厲訓斥這名學弟，一度讓許男低頭不語。

高雄市鳳山高中校長陳龔聲受訪表示，學校一直高度警戒校園安全，經歷這個事件後會更加強校安維護，同時將因施工切斷的監視器復電運作，提升並落實校安維護。（編輯：陳政偉）1071020