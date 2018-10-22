普悠瑪列車事故釀18死 製造商股價重挫

（中央社台北22日綜合外電報導）台鐵一列普悠瑪列車昨天發生嚴重出軌事故。美國有線電視新聞網（CNN）今天報導指出，一名美國婦人在事故中受傷。列車製造商「日本車輛製造」今天開盤後股價重挫。

台鐵普悠瑪列車昨天下午在宜蘭新馬車站發生出軌翻覆事故，據內政部消防署截至今天上午5時最新統計，事故造成18人死亡、187人受傷。

普悠瑪列車出軌翻覆意外，包括法新社、美聯社、路透社等國際通訊社及彭博（Bloomberg）、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）、歐洲新聞台（Euronews）等媒體昨天都做了即時報導。

CNN引述台灣交通部指出，意外事件傷者名單中有一名43歲的美國婦人，已被送至在地的醫院治療，院方表示她有挫傷。列車事故原因尚待調查。

路透社在今晨的後續更新報導時引述中央社指出，這起意外是1981年以後，台灣又一起死傷慘重的火車意外。1981年3月8日台鐵頭前溪橋事故，當時造成至少30人死亡、130人輕重傷。

美聯社今晨的後續更新報導裡提到，普悠瑪號是2013投入營運，以因應台灣東岸的崎嶇地形，與在台灣西部營運的高鐵不同。普悠瑪列車最快速度可達時速150公里，是高鐵以外，台灣最快的列車。

彭博今天報導，普悠瑪發生事故，列車製造商日本車輛製造株式會社（Nippon Sharyo）股價今天開盤後一度重挫達7.8%，是公司今年4月26日以來最重跌幅。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1071022