士檢選舉查察聯繫中心揭牌 24小時受理檢舉

士林地方檢察署選舉查察聯繫中心24日揭牌成立，由檢察長姜貴昌（右4）主持。希望經由全民監督，有效防制選舉暴力及杜絕賄選歪風。（士檢提供）中央社記者蕭博文傳真 107年10月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）士林地方檢察署選舉查察聯繫中心今天揭牌成立，即日起24小時受理民眾檢舉。士檢表示，希望經由全民監督，有效防制選舉暴力及杜絕賄選歪風。

士檢新聞稿指出，民國107年地方公職人員選舉，各參選人競選活動已陸續展開，為防止賄選及暴力介入選舉，今天上午成立選舉查察聯繫中心，並舉行揭牌儀式。

士檢表示，選舉查察聯繫中心由具有豐富選舉查察經驗的行政科室主管及書記官組成，檢察長姜貴昌要求值勤人員確實值勤，遇民眾檢舉應逐一詳細詢問填載，以利迅速查辦。

姜貴昌透過新聞稿表達堅定查辦賄選的嚴正立場與決心，並呼籲人民勇於檢舉，選舉查察聯繫中心的檢舉專線是0800-024-099、（02）2836-1425、傳真機為（02）2836-0349，並新增QR code檢舉功能，希望經由各方密切聯繫、通力合作，積極查緝賄選，斷絕黑金政治，真正選賢與能。（編輯：李錫璋）1071024