不滿遭騙拍節目 黃大煒求償百萬人民幣敗訴

（中央社記者劉世怡台北25日電）歌手黃大煒指控女子王雅蘭前年以幫央視拍節目為由，騙他和女友到加拿大遊玩並無償錄製節目，卻沒幫他申請工作證及侵犯肖像權，向王女求償人民幣100萬元。台北地院今判黃大煒敗訴。

黃大煒得知判決結果，在臉書貼文表示，本想再給法官和律師一個機會，所以今天未到庭，他收到判決書後，除了提起上訴之外，也會提出刑事訴訟。

判決指出，黃大煒主張，王雅蘭前年9月透過女友邀請他到加拿大參加龍蝦節活動。並在在電子郵件中稱：「如果我們一起在這裡一定很好玩，所以就和旅遊局推薦我們的特別超級藝術玩家。只當作來玩就好」。

黃大煒指控，雖然王雅蘭的電郵附有Follow the Gourmet Chef、「跟著廚神點菜去」等中英文節目企畫書，企畫書並有記載要錄製介紹美食的節目，並在台灣年代、緯來、中國央視等電視台播出，然而他聽信王雅蘭說的「當作來玩就好」，且王雅蘭並未幫他辦工作簽證，他是以觀光名義入境加拿大，因此他單純認知此行是私人觀光旅遊行程。

黃大煒主張，王雅蘭在加拿大臨時自聘導演、攝影組成5人工作團隊，成立微信群組「王雅蘭食尚團」，並拿群組對話紀錄去給加拿大新伯倫瑞克省農漁部看，取得農漁部贊助他們一行人參加龍蝦節期間的機票食宿費用，黃大煒到達目的地出席龍蝦節活動，隨時隨地的活動、談話都被拍攝。

黃大煒說，他回國後多次透過女友向王雅蘭表示，節目影片要製作播出前務必經過他的同意，但王雅蘭卻未經他檢視授權同意，就大肆在網路社群網站炒作要將影片剪成6集節目播出，黃大煒溝通無效只能提出告訴。

黃大煒認為，王雅蘭以違背善良風俗的方法獲取他的無償勞務及肖像權等利益，他參與演藝節目的酬勞通常為人民幣125萬元，王雅蘭至少造成他人民幣100萬元損害，應該賠償，並要求不得使用、散布他在加拿大期間所拍的影音。

王雅蘭則表示，她早已透過電子郵件取得黃大煒及女友同意無償前往加拿大新伯倫瑞克省擔任節目嘉賓，他們早已清楚到了加拿大後會包含拍攝行程，在加國期間黃大煒也沒有對於被拍攝提出異議，回國後黃大煒還在臉書貼文：「我有幸參加國際女廚神王雅蘭食尚圈的美食旅遊節目的特別來賓…畢業證書是種鼓勵。」可見雙方始終合作愉快、相處融洽，只是後來雙方討論背景音樂使用黃大煒的歌曲，女友要求付費，導致雙方談判破局交惡。

法官審酌，黃大煒自加拿大返國後在臉書貼文：「我有幸參加國際女廚神王雅蘭食尚圈的美食旅遊節目的特別來賓…」，同時女友與王雅蘭磋商背景音樂問題時也說：「有黃大煒參與的集數中，若需要背景音樂，黃大煒音樂團隊可以協助處理…」，可見黃大煒與女友稱不知前往加拿大是要拍攝節目的說法不可採，無理由請求賠償或禁止王雅蘭使用影片，判決黃大煒敗訴。全案可上訴。（編輯：方沛清）1071025