以修車廠為掩護 彰化警破改造槍械工廠

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）落實選前治安維護，彰化縣警察局刑事警察大隊北上桃園，破獲以汽修廠為掩護的槍械改造工廠，現場起出改造槍彈及毒品，拘捕吳姓男子等4名犯嫌，並移送法辦。

31歲的吳姓男子與共犯以桃園市龍潭區一家汽車修配廠為掩護，自製車床與修車工具改造槍枝，彰化縣政府警察局日前見時機成熟，持台中地方法院核發的搜索票，北上桃園到汽車修配廠搜索，拘捕吳嫌等4名犯嫌到案，現場查扣改造槍械及工具等證物。

彰化縣警察局刑警大隊今天召開破案記者會，科技犯罪偵查隊長唐國維說，上月偵辦汽車竊盜案，進一步發現吳嫌利用汽車修配廠改造槍枝，立即與反黑組、刑事警察局第六大隊偵三隊、台中市警察局第三分局、烏日分局、嘉義縣警察局水上分局、桃園市警察局龍潭分局、楊梅分局共組專案小組。

唐國維表示，吳嫌因毒品及竊盜案遭通緝，仍不知悔改，竟與張姓共犯用修車工具製造槍機、槍托、槍管等改造槍枝零件，組裝完成後，再到新竹縣關西鄉偏遠山區試槍，確認性能完畢，再將槍械寄放在簡姓共犯位於關西鄉錦山里住處。

唐國維說，警方上門逮人時，吳嫌走出修配廠門口見車輛靠近，立即拔腿逃竄拒捕，最後仍難逃專案人員追捕；現場起出一批改造槍械工具、槍柄、4支槍管半成品、23顆子彈成品與10顆半成品、毒品安非他命等證物，同時循線在簡嫌住家查扣1把土造長槍。

唐國維表示，吳嫌等人坦承犯行，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜、毒品危害防制條例罪嫌，將4名犯嫌移送台中地方檢察署偵辦；為落實地方公職人員選舉前維護治安及防制選舉暴力，將持續嚴密查緝非法槍彈。（編輯：陳政偉）1071027