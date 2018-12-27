烏來區民代表涉賄 檢方提4人當選無效之訴

（中央社記者林長順台北27日電）台北地檢署偵辦烏來區民代表賄選案，查出有金主涉嫌以每票新台幣100萬元，綁樁正副主席。檢警調展開多次搜索、約談行動。檢方今天表示，已對4名區民代表提起當選無效之訴。

檢方獲報，新北市烏來區在區民代表選舉期間有賄選情事，檢警調11月26日、12月17日展開兩波搜索、約談行動，先後聲押吳姓、林姓區民代表。

檢調過濾相關卷證後發現，呂姓金主涉嫌與黃姓、林姓區民當選人等人，涉嫌共同以每票新台幣100萬元現金向其餘當選區民代表行賄，綁椿競選區民代表會正副主席。

檢調先於12月19日搜索、訊問呂姓金主，並向台北地院聲押禁見獲准，再於25日上午在烏來區區民代表會正副主席選舉剛剛結束之際，多名檢察官指揮40名調查官及員警，約談黃姓代表會主席、朱姓副主席等人。

北檢指出，新北市烏來區區民代表會有7席區民代表，截至目前已有吳姓、林姓區民代表2人在押。另外，黃姓主席、朱姓副主席及簡姓區民代表等3人則均獲交保。

北檢表示，檢察官已對朱姓副主席、吳姓、林姓及簡姓區民代表等4人提起當選無效之訴，全案將持續擴大偵辦，徹查相關賄選犯罪集團。（編輯：方沛清）1071227